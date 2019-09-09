Южно-Сахалинск, 9 сентября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. На выборах в гордуму Южно-Сахалинска в единый день голосования 8 сентября уверенную победу одержала «Единая Россия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

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«Единая Россия» оставила за собой 15 мандатов, у КПРФ и «Справедливой России» по два, ещё шесть мандатов достались самовыдвиженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года на Сахалине выбрали губернатора и муниципальных депутатов.