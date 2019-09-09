Ставрополь, 9 сентября, 2019, 08:55 — ИА Регнум. На выборах в губернаторы Ставропольского края победил Владимир Владимиров. По итогам обработки почти 100% протоколов избирательных комиссий он набрал 79,65% голосов избирателей. За него проголосовали более 1 млн жителей Ставрополья.

Gubernator.stavkray.ru Владимир Владимиров на избирательном участке

Напомним, действующий губернатор края Владимир Владимиров, представляющий «Единую Россию», избран уже на второй срок. Первый раз ставропольчане выбрали его в ходе прямых выборов в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, соперниками Владимирова на выборах губернатора Старопольского края в единый день голосования 8 сентября были Геннадий Ефимов (ЛДПР), Александр Кузьмин («Справедливая Россия»), Виктор Соболев (КПРФ) и Николай Кряжев (КПСС).