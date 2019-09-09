Москва, 9 сентября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. В ходе совещания российского премьер министра, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с представителями выборных регионов в ЦИК в Москве обсуждались итоги избирательной кампании в Иркутске. Как сообщает I38.ru, после того, секретарь иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол рассказал о том, что из 13 кандидатов в мэры, выдвинутых от «Единой России» победили 11, Дмитрий Медведев отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Результат очень хороший, мы вас с этим поздравляем. Надо дождаться окончательных итогов, но, очевидно, что результат сложился не только с учетом вашей работы».

Поясняя свою мысль, Дмитрий Медведев сказал, что во многом на результат «Единой России» в Иркутской области повлияло повышенное внимание президента РФ Владимира Путина, который за лето уже трижды побывал в регионе, проверяя как выполняются его поручения по скорейшему решению проблем пострадавших от наводнения.

«Такие вещи западают в сердце людям, которые приходят на избирательные участки», — отметил Дмитрий Медведев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после продолжительных дождей. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек. С этого времени глава государства уже трижды посетил Приангарье и называл некомпетентными действия властей Тулуна.

8 сентября 2019 года в Иркутской области состоялись 68 муниципальных выборов при явке 30,4%. Их организацией занимались 1225 участковых комиссий. Ранее иркутские единороссы уже заявили, что победили в большинстве муниципальных образований региона.

Читайте также: Единороссы лидируют на муниципальных выборах в Иркутской области

Читайте также: Явка на муниципальных выборах в Иркутской области составила 30,4%

Читайте также: Явка на муниципальных выборах в Иркутской области составила 30,4%