Уфа, 9 сентября, 2019, 08:49 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% протоколов в выборах на пост главы Башкирии побеждает врио руководителя республики Радий Хабиров («Единая Россия). Он набрал 82,02% голосов избирателей, итоговая явка составила 71,8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Ближайший соперник Юнир Кутлугужин (КПРФ) набрал 6,89%, Ивана Сухарева (ЛДПР) поддержали 4,53% избирателей, Зульфия Гайсина («Яблоко») набрала 1,53% голосов, Юрий Игнатьев («Справедливая Россия») — 1,23%, Рафис Кадыров «(Патриоты России») — 1,10%, Владимир Барабаш («Гражданская сила») — 0,97%, Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 0,81%.

Таким образом, второго тура на выборах главы Башкирии не будет. Кандидату необходимо было набрать 50% плюс голос одного избирателя.

ИА REGNUM напоминает, на выборах первого главы (президента) Башкирии в 2003 году победил Муртаза Рахимов с результатом 78% голосов. Следующие выборы стали досрочными и проводились лишь в 2014 году, Рустэм Хамитов набрал 81,71% голосов. Однако на выборах 2014 года явка была значительно выше — на избирательные участки пришли 77,27% внесенных в списки избирателей — и стала едва ли не самым высоким результатом на аналогичных выборах в стране.

В комментарии ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы»Дмитрий Михайличенко отмечал, что Башкирия давно уже приобрела репутацию электорального султаната.

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