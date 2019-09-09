Вологда, 9 сентября, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Вологодской области обработано 90% бюллетеней. По предварительной информации, за Олега Кувшинникова проголосовали около 62,21% избирателей, это более 198 тысяч человек.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, в тройке лидеров также оказались представительница ЛДПР Ольга Ширикова (24,36%) и кандидат от «Справедливой России» Маргарита Савоськина (7,4%).

По предварительным данным, явка на выборах составила 41,91%.