Москва, 9 сентября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. По состоянию на 08:40 обработано 99,97% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Московскую городскую думу. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На данный момент явка составляет 21,77%. Окончательные итоги подведены во всех округах, кроме избирательного округа № 38, где подсчитано 99,14% протоколов.

Согласно данным табло в Мосгоризбиркоме, в избирательном округе №1 лидирует Андрей Титов (самовыдвиженец), в округе №2 — Дмитрий Локтев (КПРФ), округе №3 — Александр Соловьев («Справедливая Россия»), округе № 4 — Мария Киселева (самовыдвиженка), округе №5 — Роман Бабаян (самовыдвиженец), округе №6 — Евгений Бунимович («Яблоко»), округе № 7 — Надежда Перфилова (самовыдвиженка), округе №8 — Дарья Беседина (самовыдвиженка), округе №9 — Андрей Медведев (самовыдвиженец), округе №10 — Лариса Картавцева (самовыдвиженка).

В избирательном округе №11 победил Николай Зубрилин (КПРФ), в округе №12 — Алексей Шапошников (самовыдвиженец), округе №13 — Игорь Бускин (самовыдвиженец), округе №14 — Максим Круглов («Яблоко»), округе №15 — Савостьянов Сергей (КПРФ), округе №16 — Михаил Тимонов («Справедливая Россия»), округе №17 — Виктор Максимов (КПРФ), округе №18 — Елена Янчук (КПРФ), округе №19 — Олег Шереметьев (КПРФ), округе №20 — Евгений Ступин (КПРФ).

В избирательном округе №21 победу одержал Леонид Зюганов (КПРФ), в округе №22 — Инна Святенко (самовыдвиженка), округе №23 — Елена Николаева (самовыдвиженка), округе № 24 — Павел Тарасов (КПРФ), округе № 25 — Людмила Стебенкова (самовыдвиженка), округе №26 — Кирилл Щитов (самовыдвиженец), округе № 27 — Степан Орлов (самовыдвиженец), округе №28 — Елена Самышина (самовыдвиженка), округе № 29 Олег Артемьев (самовыдвиженец), округе №30 Маргарита Русецкая (самовыдвиженка).

В избирательном округе №31 победила Любовь Никитина (КПРФ), в округе №32 — Ольга Мельникова (самовыдвиженка), округе №33 — Людмила Гусева (самовыдвиженка), округе № 34 — Александр Семенников (самовыдвиженец), округе № 35 — Наталья Метлина (самовыдвиженка), округе № 36 — Ольга Шарапова (самовыдвиженка), округе № 37 — Николай Губенко (КПРФ), округе № 38 — Александр Козлов (самовыдвиженец), округе № 39 — Валерий Головченко (самовыдвиженец), округе № 40 — Татьяна Батышева (самовыдвиженка).

В избирательном округе №41 победителем стал Евгений Герасимов (самовыдвиженец), в округе № 42 — Екатерина Енгалычева (КПРФ), округе №43 — Сергей Митрохин («Яблоко»), округе №44 — Елена Шувалова (КПРФ), округе № 45 — Магомед Яндиев («Справедливая Россия»).

Итого 26 мандатов получают самовыдвиженцы, 13 — КПРФ, по три — «Справедливая Россия» и «Яблоко». Отметим, что победившая в восьмом округе самовыдвиженка Беседина поддержана не «Единой Россией», а партией «Яблоко».