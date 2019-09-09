Йошкар-Ола, 9 сентября, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В Марий Эл обновлены данные по итогам голосования в Государственное собрание республики седьмого созыва. По последней информации, лидерство сохраняет «Единая Россия», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС-Выборы.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

По данным на 07:15 часов, наибольшее число голосов по партийным спискам набирает «Единая Россия», за которую проголосовало 37,26% избирателей, или 67 571 человек. Отрыв единороссов от ближайшего конкурента — КПРФ — превышает 10%: коммунистов поддержали 26,94% проголосовавших (или 48 865 человек).

Отметим, что в 2014 году, когда выбирали Госсовет шестого созыва, единороссы набрали 65,4%, а КПРФ — 13,82%: таким образом, по предварительным данным, за пять лет уровень поддержки «Единой России» сократился в 1,7 раза, а число голосов, отданных за коммунистов, выросло более чем втрое.

На третьем месте — ЛДПР, которой отдали голоса 15,9% жителей (или 28 843 человек). Далее идут «Справедливая Россия» (7,82%), «Партия пенсионеров» (4,95%) и «Коммунисты России» (4,05%).

Напомним, что всего в списки избирателей в Марий Эл было внесено 318 697 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября выбирали 52 депутатов Государственного собрания Марий Эл, из них 13 парламентариев пройдут по республиканскому избирательному округу, 39 — одномандатным округам.

Отметим, что на выборах в Госсобрание предыдущего созыва, которые прошли в 2014 году, «Единая Россия» по партийным спискам набрала 65,4%, КПРФ — 13,82%. На третьем месте по уровню поддержки шла ЛДПР с 8,26% голосов.