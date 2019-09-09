Москва, 9 сентября, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Mercedes-Benz Vans в ходе международной выставки коммерческого автотранспорта Comtrans-2019 в Москве представила новый микроавтобус Sprinter Tourist. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Tarantas.news Mercedes-Benz Sprinter Tourist

На Comtrans-2019 были представлены две модели нового микроавтобуса — Comfort и Ultimate.

Специально для комфорта пассажиров немецкая автокомпания разработала анатомические кресла с новой отделкой. Сиденья можно при желании сдвинуть в проход, что позволит обеспечить больше пространства пассажирам, сидящим рядом друг с другом.

Версия Ultimate укомплектована USB-розетками и столиками с креплением для мобильных устройств, а пассажирский отсек отделен от водительского. В салоне есть система климат-контроля. Кроме того, производители специально занизили пол грузового отсека, чтобы освободить больше места для багажа.

Стоимость новинки составляет от 4 млн 300 тыс. рублей.

Напомним, на Comtrans-2019 также были представлены грузовики российской сборки американской компании Ford Trucks.

Читайте также: Названы сроки появления в России семиместного Mercedes-Benz GLB