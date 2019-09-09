Киев, 9 сентября, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Законопроект о наказании украинских политиков за незаконные переговоры с Россией от лица Украины, пообещал разработать депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», глава парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко, сообщает телеканал «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

"Поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, отличных от государственной политики не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины», — рассказал он.

Депутат заявил, что Украина не намерена договариваться с РФ в обход своего суверенитета. Переговоры с Россией неуполномоченными лицами должны расцениваться как государственная измена и наказываться соответственно, считает он.

«Пиариться, представлять интересы государства не такими, какие они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы — это государственная измена. Это должно наказываться».

Еременко подчеркнул, что законопроект должен быть составлен таким образом, чтобы не навредить диалогу между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что недавний обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной во многом состоялся благодаря главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктору Медведчуку, который летал в Россию и вёл переговоры даже с президентом РФ Владимиром Путиным.

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