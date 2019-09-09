Горно-Алтайск, 9 сентября, 2019, 08:28 — ИА Регнум. После обработки 100% протоколов ситуация на выборах главы Республики Алтай не поменялась кардинально. Лидерство сохраняет действующий врио главы региона, кандидат от «Единой России» Олег Хорохордин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Итоги

За него проголосовало 58,8% избирателей. Расположившегося на втором месте коммуниста Виктора Ромашкина поддержали 31,6% жителей республики.

Наконец, третий кандидат — представитель ЛДПР Дмитрий Софронов набрал в свою поддержку 6,5%.

Добавим, что явка по республике составила чуть менее половины избирателей — 49,87%. Это меньше, чем на предыдущих выборах главы в республике в 2014 году. Тогда на избирательные участки явилось 54,2% избирателей.

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