Лондон, 9 сентября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Жительница британского города Кингстон-апон-Халл обнаружила во дворе своего дома загадочное существо, сообщает Hull Daily Mail.

Imagaril Кингстон-апон-Халл

https://twitter.com/hulllive/status/1169920678285455360

По словам женщины, «змееподобное существо с клыками и клювом упало с неба».

«Было ощущение, что его наполовину съели. Когда я попыталась загнать его в банку, оно зашевелилось», — сказала хозяйка дома, добавив, что Google не помог опознать существо.

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Журналисты предположили, что это гусеница походного дубового шелкопряда или винного бражника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у побережья Австралии рыбаки выловили голову огромной акулы, откушенную неизвестным существом. Рыбаки утверждают, что им попались останки акулы-мако.

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