«Шумкову выдан огромный кредит доверия»: политолог о выборах в Зауралье
Курган, 9 сентября, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Лидерство на выборах губернатора Курганской области главы Зауралья Вадима Шумкова говорит о том, что люди проголосовали за надежду на изменение качества жизни в регионе к лучшему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил кандидат политических наук, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Георгий Гаврилов.
После обработки половины бюллетеней становится ясно, что Вадим Шумков побеждает на выборах губернатора Курганской области с так называемым чеченским результатом — 80,63% голосов от общего числа избирателей.
Вспомнился и результат предыдущего главы Зауралья Алексея Кокорина на выборах губернатора Курганской области в 2014 году — 84,87%.
Георгий Гаврилов также отметил, что социальный фон выборной кампании 2014 отличается от фона 2019 года. Пять лет назад не было таких непопулярных реформ в стране, влияющих на самочувствие социума, как пенсионная и «мусорная». И всё же граждане России в 2019 году проявили ответственное отношение к будущему и проголосовали за тех, кто работает над изменением качества жизни в лучшую сторону