Курган, 9 сентября, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Лидерство на выборах губернатора Курганской области главы Зауралья Вадима Шумкова говорит о том, что люди проголосовали за надежду на изменение качества жизни в регионе к лучшему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил кандидат политических наук, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Георгий Гаврилов.

Пресс-служба Избиркома Курганской области Обработана почти половина бюллетеней на выборах губернатора Зауралья

После обработки половины бюллетеней становится ясно, что Вадим Шумков побеждает на выборах губернатора Курганской области с так называемым чеченским результатом — 80,63% голосов от общего числа избирателей.

«Убедительная победа Вадима Шумкова — это результат его работы за год на посту главы области. Для такого уверенного результата он много сделал: люди увидели, что реально наводится порядок в регионе. Большим плюсом стали поездки Шумкова по области и его «синие папки» с проблемами на местах, которые он выдаёт главам муниципалитетов, а потом спрашивает с них по пунктам. Его активная работа с населением в социальных сетях тоже положительно сказалась на результате. Вадим Шумков — это кандидат надежды на изменение жизни в Курганской области к лучшему. Надежда сейчас очень нужна, прямо скажем, этому региону», — отметил политолог Георгий Гаврилов.

Вспомнился и результат предыдущего главы Зауралья Алексея Кокорина на выборах губернатора Курганской области в 2014 году — 84,87%.

«Если Шумков по результатам подсчёта голосов не наберёт эти 4%, то они не изменят ситуацию в целом. Важно не то, что жители Курганской области проголосовали за губернатора с «чеченским» результатом. Важно, как Вадим Шумков распорядится этой мощной поддержкой населения. Ему выдан огромный кредит доверия, как был выдан и Алексею Кокорину, который через четыре года это доверие подрастерял», — пояснил эксперт.

Георгий Гаврилов также отметил, что социальный фон выборной кампании 2014 отличается от фона 2019 года. Пять лет назад не было таких непопулярных реформ в стране, влияющих на самочувствие социума, как пенсионная и «мусорная». И всё же граждане России в 2019 году проявили ответственное отношение к будущему и проголосовали за тех, кто работает над изменением качества жизни в лучшую сторону