Улан-Удэ, 9 сентября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Избирком Бурятии озвучил результаты прошедших 8 сентября выборов мэра столицы республики Улан-Удэ. К утру понедельника было обработано 100% протоколов, однако картина не изменилась.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Действующий исполняющий обязанности главы администрации города, самовыдвиженец Игорь Шутенков становится новым мэром Улан-Удэ. За него отдали голоса 52,5% горожан.

Второе место за собой сохранил кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев, которого поддержали 36,6% избирателей.

Результаты остальных четырёх кандидатов находятся в рамках статистической погрешности и в сумме едва достигают 7,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии в день голосования была зарегистрирована 291 тыс. жителей с правом голоса. Явка при этом составила 34,2%.

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