Степанакерт, 9 сентября, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе завершились выборы в органы местного самоуправления, заявил заместитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Егиши Арзуманян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным ЦИК, в столице республики — Степанакерте — проголосовали 21 543 (55,5%) избирателей, в Аскеране 9 011 (76,7%) избирателей, в Гадруте 5 967 (69,5%).

В настоящий момент территориальная избирательная комиссия ведет подсчет голосов, предварительные итоги будут известны сегодня, 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Нагорном Карабахе прошли выборы в органы местного самоуправления в 228 общинах, в том числе в Степанакерте.

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