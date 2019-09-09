Иркутск, 9 сентября, 2019, 08:01 — ИА Регнум. В Иркутской области, где 8 сентября состоялось 68 муниципальных выборов, итоговая явка, по предварительным данным областного избиркома, составила30,4%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Volgograd.ru Голосование на избирательном участке

На избирательных участках в Иркутске, где выбирали парламентариев в городскую думу, явка была ещё меньше — 26,19%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, организаций выборов в Иркутской области занимались 1225 участковых комиссий. Иркутские единороссы уже заявили о победе своих кандидатов в большинстве муниципальных образований региона. Наибольшая интрига сохраняется на выборах в городскую Думу Иркутска, где двое соперников набрали одинаковое количество голосов. Теперь их судьбу, согласно Уставу Иркутска, должен определить жребий.

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