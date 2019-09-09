«На выборах главы Оренбуржья отличился Орск»: доктор политнаук
Оренбург, 9 сентября, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Итоги выборов губернатора в Оренбургской области были предсказуемы относительно явки и фаворита. Основанием для прогнозов стали соцопросы, которые проводились в апреле и августе в Орске, Оренбурге, Новотроицке. В целом прогнозы сбылись, но на общем фоне из ряда выбивается Орск, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM доктор политических наук, профессор, руководитель областного социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.
По её словам, если в Новотроицке и Оренбурге итоги выборов практически совпали в результатами соцопросов, то в Орске сложилась иная ситуация.
Орск стал самым пассивным городом области по явке, а за врио губернатора Дениса Паслера голоса отдали примерно 56% избирателей. Это один из самых низких результатов по региону.
Из прогнозируемых рамок несколько выбился кандидат КПРФ — Максим Амелин. Он набрал почти 24% голосов по области, а в Орске — в районе 33%, при прогнозе в 19% в целом по региону. Шешукова это объясняет усталостью людей от старой власти и ростом протестных настроений. При отсутствии активной агитации Амелин получил хороший результат, который может стать в свою очередь хорошим заходом в Госдуму.
День выборов прошел. Теперь, как отметила эксперт, Дениса Паслера ждут большие дела. Необходимо оправдать надежды населения, а сделать в Оренбуржье это очень тяжело при существующем оттоке жителей, низких зарплатах и других проблемах в социально-экономической сфере.
Напомним, 8 сентября оренбуржцы выбирали губернатора. Лидером стал врио губернатора Денис Паслер («Единая Россиия») — почти 66%. Затем следуют максим амелин (КПРФ) — почти 24%. За Анатолия Кобзева («Коммунистическая партия социальной справедливости») проголосовали 3,62% избирателей, Константина Горячева («Демократическая партия России») — 2,53%, председателя совета регионального отделения «Справедливой России» Сергея Яцыну — 2,26%. Явка на выборах составила 39,55%.