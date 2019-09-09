Тулун, Иркутская область, 9 сентября, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Невероятные итоги голосования за мэра продемонстрировали на выборах 8 сентября 2019 года жители иркутского города Тулуна, наиболее сильно пострадавшего от мощнейшего наводнения, случившегося летом 2019 года в Иркутской области. Из данных избиркома следует, что действующий глава Юрий Карих, который, как подтвердила прокуратура, не сделал ничего для того, чтобы предупредить горожан о бедствии, получил 43,61% голосов избирателей. Его ближайший конкурент — представитель КПРФ Александр Кутков — только 24,84%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, в 2014 году Юрий Карих выиграл досрочные выборы мэра Тулуна, будучи единороссом. А до этого времени его полномочия были прекращены из-за уголовного дела по факту мошенничества. Выяснилось, что в сентябре 2011 года мэр Тулуна по итогам своей служебной командировке в Иркутске предоставил в бухгалтерию администрации заведомо ложные и недостоверные сведения, содержащиеся в поддельных официальных документах. И в ноябре 2013 года Тулунский городской суд признал Юрия Карих виновным в хищении чужого имущества путем обмана. Но мэр не понёс наказания. Назначенный ему штраф в размере 50 тысяч рублей не был выплачен в силу истечения срока давности уголовного преследования.

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Наводнение в Тулуне, где проживает порядка 40 тысяч человек, пришло в ночь на 28 июня 2019 года из-за сильных дождей и таяния снега в Саянах. Напор воды из вышедшей из берегов реки Ия был такой силы, что построенная несколько лет назад дамба не выдержала, и мощная волна хлынула на город, сметая всё на своём пути. Десятки пострадавших, с которыми удалось поговорить корреспонденту ИА REGNUM, сообщили, что власти города не сделали ничего для того, чтобы оповестить население о предстоящем бедствии. Более того, обладая информацией, чиновники стали спасать своё имущество.

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В ходе своего третьего визита в Тулун российский президент Владимир Путин подверг критике власть в городе, заявив о её некомпетентности. Сказала своё слово и прокуратура, отметив медлительность при подготовке к зиме.

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Пострадавшими от наводнения в Иркутской области признаны более 45 тысяч человек. Порядка 5 тысяч домов не подлежат восстановлению. Не обошлось без человеческих жертв. Известно как минимум о 25 погибших и семи пропавших без вести.

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