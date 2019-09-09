Курган, 9 сентября, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Лидерство главы Курганской области Вадима Шумкова на губернаторских выборах подтверждает общий тренд выборной кампании 2019 года: избиратели голосуют за людей дела, а не за критиков. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

«Вадим Шумков облает большой поддержкой населения Курганской области не случайно. Почти за год работы он «подтянул» макроэкономические показатели региона. Он довольно много сделал для области. Люди видят реальное изменение к лучшему. Хотя Курганскую область сложно назвать благополучной. Но общее социальное недовольство в регионе не вылилось в политическое. Произошла победа дела над критикой. То же самое можно сказать об уверенной победе Алексея Текслера в Челябинской области. Это в целом общероссийский тренд выборной кампании 2019 года — выбирать тех, кто делает, а не говорит. Ранее в некоторых регионах выбирали протестных лидеров, но счастья не случилось», — прокомментировал Дмитрий Журавлёв 80% голосов, отданных избирателями Зауралья за Вадима Шумкова после подсчёта трети бюллетеней.

Напомним, в Курганской области 8 сентября 2019 года прошли 322 избирательные кампании. Самыми главными были выборы главы региона. После обработки третьей части бюллетеней лидирует с большим отрывом от соперников врио губернатора Зауралья Вадим Шумков. Коммунист Яков Сидоров пока набрал около 10% голосов. У представителя «Справедливой России» Татьяны Майбороды более 4%, у кандидата от ЛДПР Юрия Ярушина — 3,5%.