Чита, 9 сентября, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Врио главы Забайкальского края Александр Осипов, показавший 8 сентября 2019 года самый лучший результат на выборах высших должностных лиц субъектов РФ, ответил на вопрос корреспондента ИА REGNUM, попросившего раскрыть «секрет» такой исключительной победы:

Правительство Забайкальского края Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов

«У людей в Забайкалье большие ожидания, связанные с национальными проектами. Край вошел в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), что дало существенное развитие края и условий жизни. В этот день проходили у нас выборы по главам поселений, депутатам. Голосование прошло в спокойном режиме.

Глава Забайкалья Александр Осипов Мы работали на нужды людей. Сейчас мы будем работать над выполнением всех тех планов, что сформировали вместе с забайкальцами из каждого района края. Благодаря вхождению в ДФО мы получили дополнительно 10 миллиардов рублей, в крае появилась своя территория опережающего развития и 15 инвестиционных проектов на 200 миллиардов рублей, и новые рабочие места. В первую очередь будем выполнять именно эти планы.

Напомним, выборы губернатора Забайкальского края понадобились после добровольной отставки Натальи Ждановой. Это случилось осенью 2018 года. Назначенный врио Забайкалья бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов с самых первых дней работал очень активно, практически без выходных, открыто говорил о проблемах, ставил задачи и требовал полной самоотдачи от своих подчинённых.

На губернаторские выборы кроме самовыдвиженца Осипова заявились: Яна Шпак (выдвинута РО в Забайкальском крае ВПП «Партия Роста»), Юрий Гайдук (выдвинут ЗРО ПП КПРФ), Елена Краузе (выдвинута РО ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Забайкальском крае) и Вячеслав Ушаков (выдвинут ЗРО ПП «Патриоты России»). По итогам подсчёта 99,68% голосов врио губернатора получил 89,62% голосов (248 378) избирателей, тогда как ближайшие соперник — Елена Краузе — 3,32% (9204 голоса).

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