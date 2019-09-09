Якутск, 9 сентября, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Оператор почтового отделения в Усть-Янского районе Якутии похитил из кассы более 800 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По информации прокуратуры Якутии, мужчина в течение долгого времени регулярно похищал деньги при совершении кассовых операций. В общей сложности им было украдено более 800 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе почтальон украл 2,163 млн рублей, сбежал, а потом пришёл в полицию и вернул остатки денег — 1,585 млн рублей.