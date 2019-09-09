США отказали России и приступили к обучению её оппозиции: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- Изъятие органов у умерших иностранцев упростили в Чехии;
- США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России;
- США учат российскую оппозицию бороться против полиции;
- Google и Facebook пригласили в Госдуму, чтобы ответить на вопросы о выборах;
- В Ингушетии правительство отправлено в отставку.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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