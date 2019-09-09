«Всю Волгу нам испоганили, ироды»: что случилось с великой рекой?
Балахна, Нижегородская область, 9 сентября, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Под Балахной жители Нижегородской области, приехавшие на рыбалку, обнаружили прямо возле берега Волги странные фонтаны с чёрной жидкостью, которые имеют ужасный запах. Видео появилось в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Сергей Марин в видео отмечает, что явление находится недалеко от пансионата «Волга». Он отмечает, что стоит «вонища неимоверная», а вода чёрная-чёрная, и дна невидно.
Под видео идёт оживлённое обсуждение:
В комментариях изданию «Нижний Новгород. Онлайн» эколог Асхат Каюмов предположил, что фонтаны похожи «на прорыв коллектора каких-то стоков».
Напомним, ранее нижегородцы в трёх районах обнаружили «молочные» реки, окрашенные в белый цвет, возле которых стоит невыносимая вонь. В надзорные ведомства жалобы по всем случаям были направлены.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на проект «Оздоровление Волги» из федеральных источников планируется в ближайшие годы потратить свыше 7 млрд рублей.