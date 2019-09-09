Балахна, Нижегородская область, 9 сентября, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Под Балахной жители Нижегородской области, приехавшие на рыбалку, обнаружили прямо возле берега Волги странные фонтаны с чёрной жидкостью, которые имеют ужасный запах. Видео появилось в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы youtube видео Черные фонтаны на Волге пользователь newsHShD Черные фонтаны на Волге

Сергей Марин в видео отмечает, что явление находится недалеко от пансионата «Волга». Он отмечает, что стоит «вонища неимоверная», а вода чёрная-чёрная, и дна невидно.

Под видео идёт оживлённое обсуждение:

«То «очищенные» стоки очистных сооружений», «Обнаружьте лучше свалку на картонном комбинате, сразу на этом же берегу», «А очистные, насколько я понимаю, там чуть пониже, за Печерами? Ну, что ж! Пейте на здоровье, уважаемые нижегородцы!», «Всю администрацию туда купаться надо отправить», «В Балахне, наверно, уже вреднее жить, чем в Припяти…», «Всю Волгу нам испоганили, ироды».

В комментариях изданию «Нижний Новгород. Онлайн» эколог Асхат Каюмов предположил, что фонтаны похожи «на прорыв коллектора каких-то стоков».

Напомним, ранее нижегородцы в трёх районах обнаружили «молочные» реки, окрашенные в белый цвет, возле которых стоит невыносимая вонь. В надзорные ведомства жалобы по всем случаям были направлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на проект «Оздоровление Волги» из федеральных источников планируется в ближайшие годы потратить свыше 7 млрд рублей.