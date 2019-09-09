Курган, 9 сентября, 2019, 06:19 — ИА Регнум. В Кургане «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов городской думы по партийным спискам. По итогам подсчёта 85 тыс. бюллетеней она набирает 28 102 голоса или 32,98%.

Kurgan.izbirkom.ru Голосование. Курган

На втором месте «КПРФ, у неё 21 118 голос или 24,79%. На третьем — «Справедливая Россия» с 16,17%, на четвёртом — ЛДПР (15,87%), а на пятом — «Родина» (3,91%).

Напомним, выборы в гордуму шли 8 сентября. Они проводились по смешанной системе.