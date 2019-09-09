Новосибирск, 9 сентября, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Автопоезд «За духовное возрождение России» отправился сегодня утром, 9 сентября, по районам Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В торжественной церемонии участвовали губернатор региона Андрей Травников, председатель законодательного собрания области Андрей Шимкив и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Правительство Новосибирской области Автопоезд «За духовное возрождение России»

Это уже 20 по счёту акция. Она посвящена Дням воинской славы и памятным датам России. Две недели — с 9 по 24 сентября, творческие коллективы, врачи, специалисты образовательных и научных учреждений, социальной защиты, центра патриотического воспитания, службы уполномоченного по делам предпринимателей и священнослужители проедут по 49 населённым пунктам семи районов области. В составе поезда всего около 180 человек. Работой предполагается охватить около 14 тысяч жителей региона.

По словам губернатора Андрея Травникова, это уникальный для России гуманитарный проект.

«Мы каждый раз убеждаемся: жителям самых маленьких и самых отдалённых деревень нужна не только практическая помощь — медицинская, социальная. Не менее важна и духовная работа, возможность прикоснуться к культурным ценностям родного региона. Также очень сильна патриотическая составляющая проекта», — отметил Травников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе по районам Новосибирской области совершил «путешествие» корабль-церковь «Апостол Андрей Первозванный».