Челябинск, 9 сентября, 2019, 06:04 — ИА Регнум. В Челябинской области завершают подсчёт голосов на выборах губернатора. Уже обработали 98,34% протоколов, сообщает облизбирком.

Kremlin.ru Александр Текслер

Врио главы региона Алексей Текслер набирает 69,44% голосов. На втором месте депутат Челябинской гордумы от КПРФ Константин Нациевский с 11,99%. Третье место устойчиво занимает Виталий Пашин — депутат Госдумы от ЛДПР.

Сергей Смышляев набрал 3,24%, а Алексей Севастьянов — 3,16%. Напомним, выборы прошли 8 сентября.