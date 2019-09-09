Горно-Алтайск, 9 сентября, 2019, 05:52 — ИА Регнум. В Республике Алтай на выборах в Государственное собрание — Эл Курултай (региональный парламент) пятипроцентный барьер преодолели партии «Единая Россия» (27 649 голосов, или 34,18%), КПРФ (23 860, или 29,50%), ЛДПР (9733, или 12,03%), «Родина» (4350, или 5,38%) и «Справедливая Россия» (4293, или 5,31%).

Elkurultay.ru Эл Курултай

Согласно предварительным данным ГАС «Выборы», у «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 3,77% (3050), у КПСС — 2,68% (2168), у «Патриотов России» — 2,10% (1700), у партии «Яблоко» — 0,89% (723).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай 8 сентября проходили выборы главы и депутатов регионального парламента. Порядка 58% голосов получил врио главы региона Олег Хорохордин («Единая Россия»).

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