Чжэнчжоу, Китай, 9 сентября, 2019, 05:45 — ИА Регнум. В центральной китайской провинции Хэнань тигренок сбежал из цирка, вырвавшись из клетки, сообщает агентство Синьхуа.

Тигрёнок

Полиция уезда Юаньян около 21:00 по местному времени получила телефонный звонок о том, что тигренок сбежал с циркового представления и скрылся в кукурузных полях неподалеку в городке Тайпин. Полиция немедленно выдвинулась на места и начала прочесывать местность при помощи дронов с термодатчиками.

В результате совместных усилий местных жителей и полицейских, тигренок был успешной пойман утром по местному времени 7 сентября. Четвероногий беглец не успел никому причинить вреда или нанести ущерб.