Москва, 9 сентября, 2019, 05:16 — ИА Регнум. В избирательном округе №40 на выборах в Московскую городскую думу победила кандидат-самовыдвиженец Татьяна Батышева. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Duma.mos.ru Татьяна Батышева

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Батышева набрала 37,14% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Игорь Суханов с 32,77%.

Третье место занял кандидат от «Справедливой России» Александр Михайловский с 10,03%. Остальные три кандидата набрали от 3,66 до 7,27%. Итоговая явка в данном округе составила 19,57%.