Москва, 9 сентября, 2019, 05:07 — ИА Регнум. В избирательном округе №36 на выборах в Московскую городскую думу победила кандидат-самовыдвиженец Ольга Шарапова. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kurgan.izbirkom.ru Выборы

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Шарапова набрала 35,23% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Сергей Курганский с 35,15%.

Третье место занял кандидат от ЛДПР Дмитрий Репников с 11,73%. Остальные три кандидаты набрали от 3,51 до 6,94%. Итоговая явка в данном округе составила 21,36%.