Оренбург, 9 сентября, 2019, 04:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области на губернаторских выборах убедительную победу одержал врио главы региона Денис Паслер. За него проголосовали 406 112 жителя, что составляет 65,94% электората, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Orenburg-gov.ru Денис Паслер

Максим Амелин (КПРФ) набрал 23,72% голосов, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Сергей Яцына — 2,26%, Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 3,62%, Константин Горячев («Демократическая партия России») — 2,53%.

Явка избирателей составила 39,55%. На избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию, пришли 615 965человек.

Напомним, 8 сентября в Оренбуржье прошли выборы губернатора. На пост главы региона изначально претендовали восемь человек. Однако пройти процедуру регистрации смогли только пятеро.

Напомним, 14 сентября 2014 года в губернаторских выборах участвоали также пятеро зарегистрированных кандидатов. Победу также одержал действующий руководитель региона — тогда губернатор Юрий Берг. Его победу назвали убедительной. Он набрал 80,28% голосов избирателей. Самый низкий результат был у заведующей отделом Центра детского творчества Оренбурга Галины Широковой (Партия пенсионеров России) — 2,64%.

Явка на выборах главы региона в 2014 году составила 44,15%. На избирательные участки пришли 702 314 человек, чтобы выразить свою гражданскую позицию.