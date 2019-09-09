Чита, 9 сентября, 2019, 04:23 — ИА Регнум. По итогам обработки 99,35% протоколов, на выборах губернатора Забайкальского края уверенную победу одерживает врио губернатора Александр Осипов. По данным ЦИК РФ, при явке в 30% голоса за него отдали 248 121 избирателей, или 89,63%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта ЦИК РФ Предварительные итоги голосования по выборам губернатора Забайкальского края

Ближайший соперник — Елена Краузе — получила в свою поддержку только 9180 голосов (3,32%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Забайкалье состоялись досрочные выборы губернатора Забайкальского края, дополнительные выборов депутатов Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу №20 (Нерчинскому) и 122 кампании в органах местного самоуправления.

Без губернатора Забайкальский край остался осенью 2018 года, после добровольной отставки Натальи Ждановой. Тогда бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов и был назначен врио губернатора Забайкальского края.

Помимо него в губернаторских выборах 8 сентября 2019 года участвовали: Яна Шпак (выдвинута РО в Забайкальском крае ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»), Юрий Гайдук (выдвинут ЗРО ПП КПРФ), Елена Краузе (выдвинута РО ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Забайкальском крае) и Вячеслав Ушаков (выдвинут ЗРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»). Всего на выборы пришли порядка 30% избирателей, что на 8% больше, чем год назад (выборы в заксобрание) — 22%.

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