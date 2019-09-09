Москва, 9 сентября, 2019, 04:09 — ИА Регнум. В избирательном округе №43 на выборах в Московскую городскую думу победил кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dmitry Rozhkov Сергей Митрохин

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Митрохин набрал 44,7% голосов. Второе место занял кандидат от ЛДПР Дмитрий Колташов-Крестовский с 20,05%.

Замыкает тройку кандидат от КПРФ Роман Климентьев с 18,11%. Последнее место занял кандидат от «Справедливой России» Евгений Боровик с 13,73%. При этом итоговая явка по данному округу составила 24,98%.