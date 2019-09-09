Москва, 9 сентября, 2019, 03:59 — ИА Регнум. В избирательном округе №37 на выборах в Московскую городскую думу победил кандидат от КПРФ Николай Губенко. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Duma.mos.ru Николай Губенко

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Губенко набрал 58,29% голосов. Следом за коммунистом идёт кандидат от ЛДПР Юрий Максимов с 19,08%.

Последнее место занял кандидат от «Справедливой России» Александр Романович с 17,18%. При этом итоговая явка по данному округу составила 20,75%.