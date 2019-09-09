Москва, 9 сентября, 2019, 03:35 — ИА Регнум. В избирательном округе №25 на выборах в Московскую городскую думу обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Duma.mos.ru Людмила Стебенкова

По итогам подсчёта всех бюллетеней, наибольшее количество голосов набрала кандидат-самовыдвиженец Людмила Стебенкова. Её поддержало 37,32% избирателей. Следом за самовыдвиженцем идёт кандидат от КПРФ Андрей Орёл. Коммунист уступил Стебенковой примерно на 3,5%. С 33,74% он занял второе место в округе.

Замыкает тройку лидеров кандидат от ЛДПР Денис Меркулов, за которого проголосовало 9,55%. Оставшиеся четыре кандидата набрали от 2,07 до 6,26%.