Азербайджан, 2 марта, 2012, 11:36 — ИА Регнум. Советник генерального секретаря ООН по спорту во благо развития и мира Вильфрид Лемке выразил поддержку инициативе, которая позволит женщинам-футболисткам выходить на поле в хиджабах. Как сообщает Центр новостей ООН, Лемке подчеркнул, что каждый человек должен иметь право на самый популярный вид спорта в мире, независимо от пола, расы или религиозных убеждений.

В субботу Международный совет футбольных ассоциаций заявил о готовности во время своей ежегодной встречи, которая пройдет в Великобритании, пересмотреть нормативные требования, касающиеся возможностей женщин - футболисток одевать на голову платки.

Ранее такая инициатива была озвучена Международной ассоциацией футбола от имени азиатской футбольной конфедерации.

В письме на имя президента Международной ассоциации футбола Йозефа Блаттера специальный советник генерального секретаря ООН по спорту на благо развития и мира выразил поддержку инициативе по использованию платков в футбольных матчах, которые регулируются этой ассоциацией.

Вильфрид Лемке отметил важность футбола в продвижении гендерного равенства и улучшения положения женщин.

"Международная ассоциация футбола несет ответственность за то, чтобы у каждого была равная возможность участвовать в футболе без каких-либо барьеров и независимо от пола, расы, возраста, культуры и религиозных убеждений", - сказал Вильфрид Лемке.