Мусульманкам разрешили играть в футбол в хиджабе
Азербайджан, 2 марта, 2012, 11:36 — ИА Регнум. Советник генерального секретаря ООН по спорту во благо развития и мира Вильфрид Лемке выразил поддержку инициативе, которая позволит женщинам-футболисткам выходить на поле в хиджабах. Как сообщает Центр новостей ООН, Лемке подчеркнул, что каждый человек должен иметь право на самый популярный вид спорта в мире, независимо от пола, расы или религиозных убеждений.
В субботу Международный совет футбольных ассоциаций заявил о готовности во время своей ежегодной встречи, которая пройдет в Великобритании, пересмотреть нормативные требования, касающиеся возможностей женщин - футболисток одевать на голову платки.
Ранее такая инициатива была озвучена Международной ассоциацией футбола от имени азиатской футбольной конфедерации.
В письме на имя президента Международной ассоциации футбола
Вильфрид Лемке отметил важность футбола в продвижении гендерного равенства и улучшения положения женщин.
"Международная ассоциация футбола несет ответственность за то, чтобы у каждого была равная возможность участвовать в футболе без каких-либо барьеров и независимо от пола, расы, возраста, культуры и религиозных убеждений", - сказал Вильфрид Лемке.