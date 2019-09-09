Горно-Алтайск, 9 сентября, 2019, 03:16 — ИА Регнум. По результатам подсчёта более половины бюллетеней победу на выборах главы Республики Алтай одерживает врио руководителя региона Олег Хорохордин («Единая Россия»). Согласно результатам, опубликованным на портале ГАС «Выборы», по состоянию 02:24 9 сентября, у Хорохордина — 43 361 голос (58,73%).

Altai-republic.ru Олег Хорохордин

На втором месте (23 533 голоса или 31,87%) — кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин. На третьем (4751 или 6,43%) — Дмитрий Софронов от ЛДПР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября, в единый день голосования, в Республике Алтай проходили выборы главы и депутатов регионального парламента.

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