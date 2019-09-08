Вашингтон, 9 сентября, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Встреча американского президента Дональда Трампа с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабахом отложена, сообщили в пресс-службе Белого дома.

White House Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Причина в том, что ас-Сабах попал в больницу: ему понадобилось медицинское обследование. Американская администрация от имени Трампа пожелала кувейтскому эмиру скорейшего выздоровления.

Отметим, что встреча Трампа и ас-Сабаха должна была состояться 12 сентября 2019 г. в американской столице. Теперь будет назначена новая дата переговоров.

Напомним, ас-Сабаху минувшим летом исполнилось 90 лет. В конце августа он появился на публике, а до этого находился под наблюдением врачей.