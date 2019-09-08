Москва, 9 сентября, 2019, 02:32 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех избранных депутатов Московской городской думы. Он опубликовал сообщение 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Duma.mos.ru В Московской городской думе

По словам мэра, состоявшиеся в единый день голосования выборы в столичный парламент «самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю».

«В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», — написал Собянин.

Он выразил надежду «на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей».