Москва, 9 сентября, 2019, 02:19 — ИА Регнум. В избирательном округе №21 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат от КПРФ Леонид Зюганов. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Duma.mos.ru Леонид Зюганов

На момент обработки 44% протоколов участковых избирательных комиссий Зюганов является абсолютным лидером в списке кандидатов. Из подсчитанных голосов на коммуниста приходится 56,92%. Его ближайший соперник — самовыдвиженка Вера Шевченко набирает 18,31%.

Оставшиеся два кандидата в этом избирательном округе набирают от 9,09 до 10,56%. Предварительная явка на данной территории составила 19,86%.