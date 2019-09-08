Авиакомпания «Россия» опровергла данные о возгорании самолёта в Шереметьево
Москва, 9 сентября, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Информация о том, что в «Шереметьево» произошло возгорание самолёта, не соответствует действительности, сообщили в авиакомпании «Россия», передаёт «Звезда».
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Самолёт авиакомпании «Россия»
Комментируя сообщения о том, что в московском аэропорту загорелся самолёт, представитель перевозчика пояснил: при запуске второго двигателя произошёл выброс продуктов сгорания топлива.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ распространили информацию о возгорании двигателя у самолёта в «Шереметьево». Московская транспортная прокуратура начала проверку этих данных.