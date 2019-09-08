О мандатах новой Мосгордумы: ЕР — 23, КПРФ – 14
Москва, 9 сентября, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов назвал предварительные итоги распределения мандатов в новом составе Мосгордумы.
Duma.mos.ru
В Московской городской думе
«ЕР — 23, КПРФ — 14, СР — три, «Яблоко» — четыре», — написал он в телеграм-канале.
Под ЕР общественник подразумевает кандидатов-самовыдвиженцев, имеющих отношение к «Единой России». По его словам, борьба идёт в округе №30, где лидеров разделяет четыре голоса после подсчёта 93,7% голосов.