Москва, 9 сентября, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов назвал предварительные итоги распределения мандатов в новом составе Мосгордумы.

Duma.mos.ru В Московской городской думе

«ЕР — 23, КПРФ — 14, СР — три, «Яблоко» — четыре», — написал он в телеграм-канале.

Под ЕР общественник подразумевает кандидатов-самовыдвиженцев, имеющих отношение к «Единой России». По его словам, борьба идёт в округе №30, где лидеров разделяет четыре голоса после подсчёта 93,7% голосов.