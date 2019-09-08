Санкт-Петербург, 9 сентября, 2019, 02:06 — ИА Регнум. Кандидат в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы», депутат Заксобрания Михаил Амосов низкой явкой избирателей объяснил лидерство врио главы города Александра Беглова на выборах губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы губернатора Санкт-Петербурга

По данным ЦИК России, после обработки 22,21% протоколов УИК самовыдвиженец Александр Беглов набирает 64,56% голосов, кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,96%, Михаил Амосов — 15,82% голосов избирателей.

«Понятно, что это не тот результат, на который мы рассчитывали. Самая большая печаль, конечно, в низкой явке. Явка в 25% — это очень мало и очень печально. При такой явке, конечно, понятно, результат Беглова должен быть выше», — сказал Амосов.

Напомним, по данным на 18:00, в Петербурге проголосовало около 23% избирателей. Финальная явка на выборах 8 сентября будет объявлена только после обработки 100% протоколов.

Как отметил Амосов, выходит, что за нового губернатора свои голоса отдало не самое значительное число петербуржцев, имеющих такое право.

Он также убежден, что снятие с выборов кандидата от КПРФ, депутата Госдумы Владимира Бортко за неделю до голосования еще больше «засушило» явку и убило интерес к выборам у петербуржцев.

«Это уменьшило явку, потому что часть избирателей, заточенных именно под Бортко, наверное, была не готова отдавать голоса кому-либо другому. Наверняка были такие люди, кто сказал: «Я не пойду, раз нет моего кандидата». Бортко бежал с поля боя. Я даже беседовал с его товарищами по партии, они вне себя от этого шага, и я их понимаю», — заключил Михаил Амосов.

По его мнению, журналисты тоже постарались снизить явку и интерес к выборам: кандидат был «неприятно удивлен слабым освещением избирательной кампании в СМИ».