Курск, 9 сентября, 2019, 01:31 — ИА Регнум. На выборах губернатора Курской области, по данным на 00:11 9 сентября, с 81,1% голосов избирателей лидирует Роман Старовойт, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональный избирком.

Kremlin.ru Роман Старовойт

За Старовойта проголосовали более 200 тысяч читателей. Николай Карцев набрал 3,46% (8,7 тыс. голосов), Владимир Федоров — 5,39% (13,7 тыс.), Владимир Фирсов — 5,4% (13,7), Татьяна Черникова — 3,2% (8,2 тыс.).

Явка, по данным на 18:00, составила 35,95%.