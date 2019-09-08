Москва, 9 сентября, 2019, 01:27 — ИА Регнум. В избирательном округе №15 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Duma.mos.ru Андрей Метельский

На момент обработки 12% протоколов участковых избирательных комиссий Савостьянов набирает 38,87% голосов. Вторым номером по данному округу идёт заместитель председателя Мосгордумы действующего созыва Андрей Метельский. Он отстаёт от коммуниста более чем на 4% и набирает 34,56%

Оставшиеся три кандидата в этом избирательном округе набирают от 5,96 до 8,02%. Предварительная явка на данной территории составила 23,67%. Отметим, что ранее табло в Мосгоризбиркоме показывало, что после обработки 1% протоколов 100% голосов получал Юрий Востоков, однако затем данные быстро поменялись. Такие резкие изменения в цифрах могут быть связаны со сбоем в системе.