Лондон, 9 сентября, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Полторы тысячи рейсов отменила авиакомпания British Airways из-за объявленной пилотами забастовки, пишет The Daily Telegraph.

Самолёты авиакомпании British Airways

Забастовку пилоты объявили 9−10 сентября, добиваясь лучших условий труда и повышения заработной платы. Из-за забастовки проблемы с перелётами коснутся 280 тысяч пассажиров этой авиакомпании.

Напомним, ранее British Airways предложила профсоюзу на 11,5% поднять зарплаты, но не одномоментно, а за три года. Сотрудники предприятия на уступки не пошли.