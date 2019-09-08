Санкт-Петербург, 9 сентября, 2019, 00:41 — ИА Регнум. Врио губернатора Вологодской области Олег Кувшинников «очень доволен» результатами выборов главы региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vologda-oblast.ru Выборы. Вологда

По словам чиновника, в регионе все прошло спокойно, взвешенно и без скандалов и провокаций.

«Настроение у людей было отличное, солнечно, огромный поток возвратился с дачных кооперативов», — сказал Кувшинников в ходе мероприятия «Ночь выборов» в Петербурге.

По предварительным данным, он побеждает с результатом 65% голосов, но обработано только 42% бюллетеней, и в это число пока не включена Вологда.

«Вологда чуть позже обработает, и, скорее всего, процент немножко подснизится, будет чуть поменьше. Но я очень доволен результатом, рекордная явка — почти 40%, пришло на выборы почти 400 тысяч человек, то есть это реально огромная поддержка наших избирателей», — подчеркнул Кувшинников.

Напомним, Олег Кувшинников отработал на Вологодчине уже два губернаторских срока.