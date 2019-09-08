Сирийские войска ответно ударили по боевикам в районе Алеппо
Дамаск, 9 сентября, 2019, 00:15 — ИА Регнум. Артиллерийскую атаку провели сирийские правительственные войска по боевикам в районе города Алеппо, пишет Al Watan.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война в Сирии
Уточняется, что обстрел бандформированый Сирийская арабская армия провела в двух районах — в Харейтан и Анадан. Этот удар стал ответом боевикам на их двухдневную атаку на город Нобуль.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным турецкого министерства обороны, армия Турции ведёт переброску военной техники в район Акчакале, граничащий с Сирией.
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