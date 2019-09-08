Дамаск, 9 сентября, 2019, 00:15 — ИА Регнум. Артиллерийскую атаку провели сирийские правительственные войска по боевикам в районе города Алеппо, пишет Al Watan.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Уточняется, что обстрел бандформированый Сирийская арабская армия провела в двух районах — в Харейтан и Анадан. Этот удар стал ответом боевикам на их двухдневную атаку на город Нобуль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным турецкого министерства обороны, армия Турции ведёт переброску военной техники в район Акчакале, граничащий с Сирией.

Читайте подробнее: Турция стягивает военную технику к границе с Сирией