Москва, 9 сентября, 2019, 00:13 — ИА Регнум. Абсолютным лидером в 15-м избирательном округе столицы на выборах депутатов Мосгордумы по состоянию на 00:02 9 сентября является самовыдвиженец Юрий Востоков. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Округ №15

Данные по округу №15 опубликовали примерно на час позже остальных округов. К полуночи 8 сентября в данном округе был обработан всего 1% всех протоколов. При этом Востоков набирает 100% голосов (см. фото).

Отметим, что в это же время в ряде округов было обработано уже свыше половины всех протоколов избирательных комиссий. С чем связаны задержки по округу №15, неизвестно. Не исключено, что причина кроется в сбое системы.