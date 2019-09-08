Москва, 8 сентября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Предварительные данные актуальны примерно на период до 23:30.

Mos.ru На избирательном участке. Москва

В избирательном округе №1 лидирует Андрей Титов (37,8%), №2 — Дмитрий Локтев (40,1%), №3 — Александр Соловьев (35,3%), № 4 — Мария Киселева (41,3%), №5 — Роман Бабаян (47,2%), №6 — Евгений Бунимович (40,6%), №7 — Надежда Перфилова (36,6%), №8 — Дарья Беседина (35,8%), №9 — Андрей Медведев (40,4%), №10 — Лариса Картавцева (39,1%), №11 — Николай Зубрилин (43,4%), №12 — Алексей Шапошников (40,5%), №13 — Игорь Бускин (32,4%), №14 — Максим Круглов (39,4%), №15 — Савостьянов Сергей (38,1%), №16 — Михаил Тимонов (37,9%), №17 — Виктор Максимов (46,6%), №18 — Елена Янчук (40,1%), №19 — Олег Шереметьев (39,6%), №20 — Евгений Ступин (46,4%), №21 — Леонид Зюганов (57,1%), №22 — Инна Святенко (43,4%), №23 — Елена Николаева (39,9%), №24 — Павел Тарасов (34,7%), №25 — Людмила Стебенкова (36,3%), №26 — Кирилл Щитов (36,8%), №27 — Степан Орлов (41,9%), №28 — Елена Самышина (38,5%), №29 — Олег Артемьев (41,7%), №30 — Роман Юнеман (28,8%), №31 — Любовь Никитина (44,8%), №32 — Клим Лихачев (36,1%), №33 — Людмила Гусева (40,5%), №34 — Александр Семенников (36,6%), №35 — Наталья Метлина (35,4%), №36 — Сергей Курганский (35,2%), №37 — Николай Губенко (58,1%), №38 — Александр Козлов (33,3%), №39 — Валерий Головченко (33,3%), №40 — Татьяна Батышева (35,8%), №41 — Евгений Герасимов (41,1%), №42 — Екатерина Енгалычева (43,5%), №43 — Сергей Митрохин (44,6%), №44 — Елена Шувалова (43,9%), №45 — Магомед Яндиев (38,4%).