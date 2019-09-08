Санкт-Петербург, 8 сентября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов не считает депутатов Законодательного собрания Михаила Амосова и Надежду Тихонову своими соперниками на выборах градоначальника. Об этом он заявил в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования в Санкт-Петербурге

По данным ЦИК, после обработки 3,12% протоколов УИК самовыдвиженец Беглов набирает 69,97%, Тихонова («Справедливая Россия») — 13,94%, Амосов («Гражданская платформа») — 13,42% голосов избирателей от числа тех, кто принял участие в выборах.

«Это не мои соперники, я бы назвал их коллегами. Мы очень корректно себя вели, мы давно друг друга знаем, больше, наверное, 20 лет каждый. Мы соревновались не друг с другом», — заявил Беглов, отметив, что горожане выбирали между программами, а не кандидатами.

Он подчеркнул, что два депутата, участвовавшие в губернаторских выборах, — «уважаемые люди, которых знают в нашем городе».

«И я к ним отношусь с большим уважением», — резюмировал Александр Беглов.